Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент России Путин наградил директора Мариинского театра Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Общество
Президент России Путин наградил директора Мариинского театра Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Российский дирижер Валерий Гергиев, возглавляющий Государственный академический Мариинский театр в Санкт-Петерберге, был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

В тексте документа указано, что артист внес значительный вклад в развитие отечественных культуры и искусства. Именно благодаря этому и многолетней плодотворной работе художественный руководитель стал обладателем почетного знака отличия.

Ранее лидер Российской Федерации распорядился перенести празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня. Изменение вступило в силу сразу после публикации указанного документа на официальном портале правовой информации.
орден за заслуги перед отечеством валерий гергиев мариинский театр путин
Военкоры ФАН