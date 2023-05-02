Президент России Путин наградил директора Мариинского театра Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Российский дирижер Валерий Гергиев, возглавляющий Государственный академический Мариинский театр в Санкт-Петерберге, был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
В тексте документа указано, что артист внес значительный вклад в развитие отечественных культуры и искусства. Именно благодаря этому и многолетней плодотворной работе художественный руководитель стал обладателем почетного знака отличия.
Ранее лидер Российской Федерации распорядился перенести празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня. Изменение вступило в силу сразу после публикации указанного документа на официальном портале правовой информации.