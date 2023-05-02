Активисты вышли на акцию в память о жертвах пожара в одесском Доме профсоюзов у посольства Украины в Москве

Акция в честь девятой годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов проходит рядом с украинским посольством в Москве. В мероприятии приняли участие порядка 1000 активистов из «Волонтерской роты» и «Молодой Гвардии "Единой России"».
Перед зданием дипломатической миссии появилась надпись «помним», выложенная из зажженных свечей. Картину дополнили фотографии людей, погибших во время страшного пожара в 2014 году, и табличка «Одесса, помним».
Также молодогвардейцы и неравнодушные граждане принесли красные гвоздики. При этом председатель МГЕР Антон Демидов напомнил, что до сих пор не было проведено расследование случившегося.
«Именно поэтому мы приходим сюда и еще во многие города, выкладываем из свечек слово "Помним" - для того, чтобы заявить всему миру и тем преступникам, которые засели в украинском правительстве о том, что виновные этого преступления должны быть наказаны», — цитировали активиста РИА Новости.
Ранее министерство иностранных дел РФ направило ноту протеста польскому правительству. Причиной послужил силовой захват школы при посольстве Москвы в Варшаве.