«Ушел друг юности»: актер Игорь Золотовицкий поделился воспоминаниями о Сергее Колесникове

Актер Игорь Золотовицкий на прощальной церемонии высказался о своем коллеге и друге Сергее Колесникове. Видеозапись публикует ФАН.
«Друг ушел юности. Дальше уже актер, понятно. Всегда ассоциировался с таким, замечательным настроением — что бы не происходило», — заявил он.
Золотовицкий отметил, что его друг был ярким и темпераментным человеком, который излучал оптимизм. По его словам, такой характер не сочетался со столь ужасной болезнью.
«Ну как со смертью могут друзья сочетаться, конечно. Царствие ему небесное», — заключил он.
Обряд отпевания заслуженного артиста России, киноактера, ведущего телепрограммы «Фазенда» Сергея Колесникова, скончавшегося 29 апреля на 69-м году жизни, завершился в Москве.