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Источник ФАН рассказал об учредительских доходах модельера Валентина Юдашкина

Шоу-бизнес
Источник ФАН рассказал об учредительских доходах модельера Валентина Юдашкина

Журналистам ФАН удалось узнать, в каких предприятиях числился ушедший из жизни дизайнер Валентин Юдашкин. В некоторых из них он уже не состоял.

По данным источника ФАН, он не участвовал ни в одном предприятии. У него были исключительно акции. В марте 2022 года он вышел из ООО «Шанти».

Эта компания была достаточно успешной в своем сегменте. Только за год ее выручка составила 36 миллионов рублей. Помимо этого, организация получала госконтракты. Среди них был договор на разработку сувенирной продукции для «Президент-Сервиса». Также «Шанти» оказывала услуги для «Московского зоопарка».

Ранее источник ФАН сообщал о предварительной причине смерти модельера. По данным редакции, причиной стало онкологическое заболевание.
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