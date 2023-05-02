Источник ФАН рассказал об учредительских доходах модельера Валентина Юдашкина

Эта компания была достаточно успешной в своем сегменте. Только за год ее выручка составила 36 миллионов рублей. Помимо этого, организация получала госконтракты. Среди них был договор на разработку сувенирной продукции для «Президент-Сервиса». Также «Шанти» оказывала услуги для «Московского зоопарка».