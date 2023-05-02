Налоговая закрыла доступ к счетам блогерши Дины Саевой

По данным канала, проверки проводятся в рамках списка из 32 блоггеров, который составило МВД РФ. Звезд из данного перечня проверят на неуплату налогов и отмывание средств. Студию «Ямми саунд» проверят за долги, вторую компанию «Ямми глобал» — за убытки прошлого года в размере шести миллионов рублей.