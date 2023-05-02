Посол Украины в Лондоне Пристайко признал потерю интереса у мировых СМИ к теме спецоперации

Тема спецоперации России на Украине уходит с первых полос мировых СМИ из-за угасания интереса к конфликту. Об этом заявил Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью Sky News.
Дипломат отметил, что новизна данного конфликта угасает и это приводит к потере интереса к теме СВО. Он также добавил, что украинская сторона понимает, что в мире происходит множество других трагедий.
«Поддержка все еще есть, но мы не на первых страницах ежедневных новостей, как раньше, потому что в мире случается много других трагедий. Мы понимаем, как это работает. Это реальность», — заявил Пристайко.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля заявил, что страны-участницы военного блока обсудят гарантии безопасности Украины на июльском саммите в Вильнюсе. Он также добавил, что данная тема будет приоритетной темой повестки встречи Альянса.