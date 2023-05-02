Экономист Александр Дудчак: «Плач польского пана» всегда нужно делить надвое

Напомним, как заявил 2 мая президент Польши Анджей Дуда, Варшава должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны не только от Германии, развязавшей эту войну, но и от России. Дуда в интервью СМИ заявил, что Германия напала на Польшу и тем самым начала Вторую мировую. Россия же, по его словам, «присоединилась к этой войне». Поэтому, считает польский лидер, репарации Варшава должны требовать и от Москвы. Он добавил — если кто-то считает, что Польша чрезмерно разжигает данный вопрос, то «пусть спрашивает немцев, зачем они в 1939-м начали этот конфликт». Ранее член канцелярии польского президента Марчин Пшидач также заявил, что Польша может потребовать «репараций» от России по итогам Второй мировой войны.