Экономист Александр Дудчак: «Плач польского пана» всегда нужно делить надвое

Как сообщило накануне польское издание Rzeczpospolita, только с начала 2023-го более 700 тысяч поляков уехали работать в Германию и Нидерланды — на 90% больше, чем годом ранее. Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что поляки хитро используют свою «братскую помощь» Украине сразу в нескольких целях.
Причиной массового выезда поляков с родины издание Rzeczpospolita назвало засилье в Польше украинских беженцев, значительно ухудшившее жизнь самих поляков. Так, в Польском экономическом институте сообщили, что на помощь беженцам с Украины Варшава уже потратила 25,4 миллиарда злотых (5,45 миллиарда евро). Это якобы спровоцировало стремительный рост инфляции в стране, а также замедление экономических показателей и уменьшение доходов местного населения.
Кроме того, сообщило издание, украинцы резко понизили минимальный порог заработной платы в стране, составив серьезную конкуренцию полякам. К тому же, после приезда украинских беженцев в Польшу жители многих воеводств начали жаловаться на разгул криминала.
«Столкнувшись с финансовыми проблемами и перестав чувствовать себя в безопасности, поляки массово выезжают в ФРГ и другие страны Европы», — констатировали польские СМИ.
Как сообщил Александр Дудчак, подобные публикации — всего лишь часть хитрой политики Варшавы в отношении Евросоюза.
«На мой взгляд, это обманчивая статистика, потому что поляки традиционно ведут себя очень хитро. Они просто привыкли по самым разным поводам выторговывать себе крупные компенсации от Евросоюза. Если хоть какие-то последствия их миграционной политики пойдут им в ущерб, они просто мигом выдавят украинцев обратно на родину. Я уверен, что на деле поляки снимают жирные «сливки» с потока украинских мигрантов. Они уже приняли к себе наиболее активных и трудоспособных украинцев — тех, кто действительно способен много работать, и показал способность пробиваться на местном рынке труда», — уверен эксперт.
Таким образом, сегодня экономическое процветание Польши во многом куется руками украинских мигрантов, в то время как сами поляки активно уезжают из своей страны в более богатые страны Западной Европы, указал он.
«Это процесс стартовал много лет назад, и недаром выражение «польский сантехник» давно стало мемом на западе Европы. А тот факт, что Варшава якобы потратила 5,5 миллиардов евро на содержание мигрантов с Украины — лишь очередной повод «выдоить» эту сумму из совокупного бюджета Евросоюза. «Плач польского пана» всегда нужно делить надвое, потому что именно таким образом поляки выторговывают себе дополнительные финансовые преференции», — сообщил экономист.
С другой стороны, отметил Дудчак, нахождение в Польше огромного количества беженцев с Украины действительно создает дополнительное напряжение в польском обществе.
«На деле большинство поляков относятся к украинцам совсем не так «братски», как это пытается изобразить тот же Дуда на встречах с украинским коллегой Зеленским. Не секрет, что в целом в Польше украинцев, мягко говоря, не любят — ведь они привыкли прилюдно демонстрировать свое политическое сумасшествие, зиговать, орать на улицах, петь свой гимн, славить Бандеру и т. д. За это, кстати, именно в Польше украинцы частенько получают по морде. Поэтому нахождение миллионов украинских мигрантов в стране — это для Варшавы всего лишь дешевый рабочий ресурс, а также хороший повод поторговаться с Брюсселем», — заключил аналитик.
Напомним, как заявил 2 мая президент Польши Анджей Дуда, Варшава должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны не только от Германии, развязавшей эту войну, но и от России. Дуда в интервью СМИ заявил, что Германия напала на Польшу и тем самым начала Вторую мировую. Россия же, по его словам, «присоединилась к этой войне». Поэтому, считает польский лидер, репарации Варшава должны требовать и от Москвы. Он добавил — если кто-то считает, что Польша чрезмерно разжигает данный вопрос, то «пусть спрашивает немцев, зачем они в 1939-м начали этот конфликт». Ранее член канцелярии польского президента Марчин Пшидач также заявил, что Польша может потребовать «репараций» от России по итогам Второй мировой войны.