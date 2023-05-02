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Конкурс чтецов «СТИХийный баттл» состоялся в Московской области в рамах ВсОШ

Общество
Конкурс чтецов «СТИХийный баттл» состоялся в Московской области в рамах ВсОШ

Состязание чтецов «СТИХийный баттл» прошло в рамках крайнего этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе 2022/2023 учебного года. Об этом сообщил председатель жюри и глава Комиссии по патриотическому воспитанию при МО РФ Вячеслав Калинин.

Как пишет ИА «Ветеранские вести», последний этап ВсОШ по литературе проводился в конце апреля в Гимназии Примакова. В конкурсе приняли участие более 300 школьников из 88 регионов России. Участников мероприятия приветствовали глава Подмосковья Андрей Воробьев и министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Окончательный этап ВсОШ по литературе включал в себя три тура: два письменных и один устный. Кроме академических заданий, для чтецов организовали насыщенную культурно-образовательную программу, поделился Калинин. По словам председателя жюри конкурса, со сцены звучало настоящее, красивое и правильное русское слово, а участники были яркими, творческими, креативными и смелыми.
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