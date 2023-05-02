Немец предложил жителю Камчатки интим и был выдворен из России за пропаганду ЛГБТ

Гражданин Германии отправится на Родину из-за пропаганды ЛГБТ на Камчатке. Соответствующее решение вынес суд.
Как отмечается в комментарии пресс-службы УФССП по Камчатскому краю и Чукотскому АО, правоохранители выдворили осужденного из региона. Помимо этого, гражданин Германии Александр Даниэль Рота заплатит штраф в размере 150 тыс. рублей. Сам мужчина признал свою вину за содеянное. Мужчина отправился из Москвы в Стамбул, где пересядет на самолет до Германии.
Причиной решения суда стал инцидент, произошедший ранее. Мужчина переписывался в Сети с 25-летним парнем из Петропавловска-Камчатского. Он предложил россиянину интим в своем номере. По данным местных СМИ, такой приговор суд в этом регионе вынес впервые.
Ранее в правительстве США предложили закон, позволяющий мигрантам нетрадиционной сексуальной ориентации въезжать на территорию страны.