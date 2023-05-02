Немец предложил жителю Камчатки интим и был выдворен из России за пропаганду ЛГБТ

Как отмечается в комментарии пресс-службы УФССП по Камчатскому краю и Чукотскому АО, правоохранители выдворили осужденного из региона. Помимо этого, гражданин Германии Александр Даниэль Рота заплатит штраф в размере 150 тыс. рублей. Сам мужчина признал свою вину за содеянное. Мужчина отправился из Москвы в Стамбул, где пересядет на самолет до Германии.