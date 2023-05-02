Отпевание заслуженного артиста России Сергея Колесникова завершилось в Москве

Талантливый актер, доброй души человек — таким актера и телеведущего запомнили зрители. Колесников сыграл более чем в 30 кинокартинах и театральных постановках. Самыми известными из них являются: «Петербургские тайны», «Крепкий орешек», «Хороший день, чтобы умереть» и «Черное море». Федеральное агентство новостей вспоминает, как выросший в селе Сергей Колесников стал всенародным любимцем.