Отпевание заслуженного артиста России Сергея Колесникова завершилось в Москве

Обряд отпевания заслуженного артиста России, киноактера, ведущего телепрограммы «Фазенда» Сергея Колесникова, скончавшегося 29 апреля на 69-м году жизни, завершился в Москве. Видео с места событий появилось в распоряжении ФАН.
Траурное мероприятие проходило в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Отпевание состоялось при большом скоплении родных и близких. Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище.
Талантливый актер, доброй души человек — таким актера и телеведущего запомнили зрители. Колесников сыграл более чем в 30 кинокартинах и театральных постановках. Самыми известными из них являются: «Петербургские тайны», «Крепкий орешек», «Хороший день, чтобы умереть» и «Черное море». Федеральное агентство новостей вспоминает, как выросший в селе Сергей Колесников стал всенародным любимцем.