Подразделения российской армии ликвидировала восемь самолетов, около 300 БПЛА и 430 танков и другой техники ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Глава ведомства также сообщил, что украинские силовики потеряли 18 РСЗО и 225 артиллерийских орудий и минометов. Также Шойгу подчеркнул, что ВС России продолжают ликвидировать западное вооружение поставляемое на Украину.
«Наши военнослужащие уничтожили 8 самолетов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин», — сообщил глава военного ведомства.
Накануне Минобороны России сообщило о ликвидации восьми украинских БПЛА за сутки. Всего же с начала СВО были ликвидированы 3913 украинских беспилотников.