Первый канал сообщил о смерти модельера Валентина Юдашкина

Модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщает Первый канал.
О смерти известного модельера сообщила его супруга. Телеканал отмечает, что в последнее время Юдашкин боролся с тяжелой болезнью. Подробности о состоянии здоровья не раскрывались.
Стоит отметить, что Валентин Юдашкин родился 14 октября в 1963 году. В 1986 году он окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума. Преддипломную практику он проходил у модельера Зайцева.
Юдашкин умер сразу через несколько дней после смерти модельер Вячеслава Зайцева — он скончался на 86-м году жизни. Заслуженный деятель РСФСР умер от остановки сердца в Москве.