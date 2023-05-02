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Первый канал сообщил о смерти модельера Валентина Юдашкина

Общество
Первый канал сообщил о смерти модельера Валентина Юдашкина

Модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщает Первый канал.

О смерти известного модельера сообщила его супруга. Телеканал отмечает, что в последнее время Юдашкин боролся с тяжелой болезнью. Подробности о состоянии здоровья не раскрывались.

Стоит отметить, что Валентин Юдашкин родился 14 октября в 1963 году. В 1986 году он окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума. Преддипломную практику он проходил у модельера Зайцева.

Юдашкин умер сразу через несколько дней после смерти модельер Вячеслава Зайцева — он скончался на 86-м году жизни. Заслуженный деятель РСФСР умер от остановки сердца в Москве.
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