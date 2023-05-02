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Зампред Совбеза РФ Медведев с иронией высказался об учреждении на Украине ордена Степана Бандеры

Политика
Зампред Совбеза РФ Медведев с иронией высказался об учреждении на Украине ордена Степана Бандеры

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал учреждение ордена Степана Бандеры на Украине. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Медведев с иронией предложил Киеву не мелочиться и сделать сразу три степени ордена, чтобы носить на ленте через плечо. Причем не только Степана Бандеры, но и других украинских националистов — Евгена Коновальца и Романа Шухевича.

«Можно порекомендовать немцам создать орден Адольфа Гитлера, а итальяшкам — орден Бенито Муссолини», — отметил зампред Совбеза.

Медведев указал, что если прославлять, то «всех европейских нацистов скопом». Он указал, что в Европе это сейчас считается основной идеологией.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что Украина никому не нужна и ее не будет на Земле.
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