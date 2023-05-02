Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ливан надеется на крупный туристический поток в 2023 году

Весь мир
Ливан надеется на крупный туристический поток в 2023 году

Зарубежные гости являются одним из основных источников притока долларов в страну.

Исполняющий обязанности министра туризма Ливана Валид Нассар сообщил о планах Бейрута заработать около девяти миллиардов долларов по итогам туристического сезона 2023 года.

Несмотря на напряженную политическую и социальную ситуацию, гостей привлекают достопримечательности страны и доступность услуг, вызванная обесцениванием местной валюты.

Общее число туристов в 2022 году составило 1,7 миллиона человек. Доходы от них превысили отметку в девять миллиардов долларов, а чистая прибыль составила 6,4 млрд .

В структуре прибывших лишь 25% составляют иностранцы, остальные — ливанцы, обосновавшиеся в Египте, Иордании, Ираке, Кувейте, Франции, Германии, США, Австралии.

Туристическая индустрия обеспечивает 40% ВВП страны. Это до сих пор один из столпов ливанской экономики, находящейся в тяжелом кризисе, который выражается в девальвации денег, обнищании населения, недоступности ряда товаров и услуг.

Проблемы с финансами поставили на грань срыва майские муниципальные выборы: госслужащие отказываются работать из-за снижения зарплаты. Также для этих целей необходимо выделить девять миллионов долларов.
ливан туризм экономика
Военкоры ФАН