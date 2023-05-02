Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Швед попал в больницу с черепно-мозговой травмой

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед после нападения хулиганов попал в больницу с черепно-мозговой травмой, передает пресс-служба команды.
Происшествие случилось в Москве на выходе из одного столичного ресторана. Швед в результате нападения неизвестных получил серьезную черепно-мозговую травму, после чего бригада скорой помощи доставила его в больницу.
Сообщается, что баскетболист уже обратился в полицию для расследования дела. Швед из-за полученных травм пропустит ближайшие матчи клуба.
Ранее российский боец ММА Александр Шлеменко поделился, что перед битвой в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» со своим противником из Швейцарии Ясуби Эномото его охватывали сомнения и страхи. Особенно он переживал, что может получить травму носа.