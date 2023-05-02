Налоговая служба прекратила операции двух компаний блогера Оксаны Самойловой

По данным источника, помимо Самойловой, проверки налоговой коснулись семерых блогеров-миллионников. Среди них оказались Валерия Чекалина, Александра Митрошина и Елена Блиновская. В отношении этих медийных личностей правоохранители уже возбудили несколько уголовных дел.