Налоговая служба прекратила операции двух компаний блогера Оксаны Самойловой

Операции по счетам компаний блогера Оксаны Самойловой приостановлены. Санкциям со стороны налоговой подверглись две организации.
Правоохранители обратили внимание на деятельность ООО «Фэмили Фест» и ООО «Айэмспэшл». Как сообщает Telegram-канал 112, обе организации принадлежат известной личности.
По данным источника, помимо Самойловой, проверки налоговой коснулись семерых блогеров-миллионников. Среди них оказались Валерия Чекалина, Александра Митрошина и Елена Блиновская. В отношении этих медийных личностей правоохранители уже возбудили несколько уголовных дел.
Ранее муж Самойловой рэпер Джиган выставил на продажу дом в Подмосковье. На участке есть бассейн, две беседки, детская площадка. Стоимость недвижимости звезды составляет 200 миллионов рублей.