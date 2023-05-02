SuperJob: Каждый пятый работодатель требует от «удаленных» сотрудников данные о местонахождении

Каждый пятый работодатель в России требует у дистанционных сотрудников отчитываться о местонахождении. Результаты опроса сервис SuperJob предоставил радиостанции «Говорит Москва».
Руководство компаний считает, что необходимо понимать, где находятся сотрудники, если вдруг понадобится срочный вызов в офис или на объект. К тому же за безопасность и здоровье подчиненного в рабочие часы работодатель несет ответственность.
Стоит отметить, что большинство начальников не нуждаются в подобных данных. Для них приоритетом является вовремя выполненная задача.
В исследовании приняли участие представители одной тысячи отечественных компаний. Трое из десяти сотрудников отчитываются о своей геолокации. Каждый десятый делает это по просьбе руководителя, 18% — по собственному желанию.
Ранее специалист по маркетингу рассказал, как сделать работу удаленных сотрудников эффективнее.