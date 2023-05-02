Посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с изъятием здания школы в Варшаве

Российское посольство в Польше направило в МИД страны ноту протеста в связи с силовым изъятием школы в Варшаве. Об этом сообщили РИА Новости в дипломатической миссии.
Польские власти 29 апреля совместно с полицией ворвались в школу при российском посольстве. В связи с данными действиями сотрудники учебного заведения были вынуждены покинуть здание.
«Посольство направило в МИД Польши ноту протеста», — сообщили в дипломатической миссии.
Ранее Следственный комитет России заявил о своем намерении дать правовую оценку захвату школы при посольстве РФ в Варшаве. Поручение было выдано главой ведомства Александром Бастрыкиным.