Newsweek: США потратят эквивалентную ВВП Украины сумму на подлодки, которые почти не используют

Военно-морские силы США намерены расширить подводный флот и потратить на это сумму, эквивалентную ВВП Украины, — 200 млрд долларов. Однако целесообразность подобных трат вызывает вопросы, убеждены зарубежные журналисты.
По данным аналитиков, лишь 10% американских субмарин действовали скрытно и находились в море больше месяца в 2022 году. Теперь Вашингтон хочет увеличить их количество с 50 до 66 единиц, но страна может одновременно развернуть лишь четверть ударных подводных лодок.
Сложившуюся ситуацию на правах анонимности прокомментировал отставной военно-морской офицер. Происходящее в ВМС Соединенных Штатов — это «просто издержки ведения бизнеса», пишет издание Newsweek.
Министр армии США Кристин Вормут ранее сообщила, что вооруженные силы страны рискуют подвергнуться сокращениям в связи с существованием риска недобора нового персонала.