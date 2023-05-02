Newsweek: США потратят эквивалентную ВВП Украины сумму на подлодки, которые почти не используют

По данным аналитиков, лишь 10% американских субмарин действовали скрытно и находились в море больше месяца в 2022 году. Теперь Вашингтон хочет увеличить их количество с 50 до 66 единиц, но страна может одновременно развернуть лишь четверть ударных подводных лодок.