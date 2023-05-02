Братья-вундеркинды из Китая установили четыре рекорда Гиннесса по сборке кубика Рубика

Ван Ибо 15 лет, а его брату Ван Гуанбо — 13. На двоих у подростков уже четыре мировых рекорда. Сначала они вместе собрали кубик Рубика за 12,01 секунды, затем старший брат справился еще с пятью, используя лишь одну руку. А со следующим разобрался, ведя баскетбольный мяч. Младший Ван, в свою очередь, решил головоломку 2х2х2 за 0,47 секунды.
Впервые интерес к этому у ребят возник, когда они увидели по телевизору сборку кубика Рубика под водой. Братья начали усердно практиковаться не только в скорости, но и в необычных способах решения головоломки.
«Это стало неотъемлемой частью моего распорядка дня. Я провожу все свободное время, занимаясь головоломками и изучая новые методы и формулы. Соревнования бросают вызов вашей психике и проверяют вашу способность справляться с давлением. Я очень нервничал во время своего первого соревнования, но по мере приобретения опыта стал переживать меньше. Это также помогло мне укрепить уверенность в себе», — поделился Ван Ибо.
Ван Гуанбо рассказал, что был ошеломлен, когда узнал, что стал мировым рекордсменом.
«Когда я побил мировой рекорд, я был ошеломлен: сидел, раскрыв рот, не веря в это. Потом заметил, что огромное количество людей аплодируют и подбадривают меня. Мне потребовалось секунд 20-30, чтобы прийти в себя. В тот момент я даже забыл, каким был предыдущий мировой рекорд. Я думал, что побью китайский или азиатский рекорд, но никак не ожидал, что он будет мировой», — вспомнил он.
Ван Ибо и Ван Гуанбо не останавливаются на достигнутом, принимая участие в различных соревнованиях и шоу, добиваясь новых вершин в синхронном мастерстве.