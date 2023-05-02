Братья-вундеркинды из Китая установили четыре рекорда Гиннесса по сборке кубика Рубика

Ван Ибо 15 лет, а его брату Ван Гуанбо — 13. На двоих у подростков уже четыре мировых рекорда. Сначала они вместе собрали кубик Рубика за 12,01 секунды, затем старший брат справился еще с пятью, используя лишь одну руку. А со следующим разобрался, ведя баскетбольный мяч. Младший Ван, в свою очередь, решил головоломку 2х2х2 за 0,47 секунды.