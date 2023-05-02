Украинский посол Пристайко: бойцы ВСУ не могут перейти в контрнаступление из-за плохой погоды

Украинские военнослужащие не могут перейти в контрнаступление из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом рассказал посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко.
Дипломат дал интервью британскому телеканалу Sky News, в ходе которого высказался о ситуации в зоне конфликта. При этом он отметил, что власти страны не намерены сообщать Москве точные направление и дату начала операции.
«Погода не позволяет пока двигаться тяжелым танкам», — подчеркнул Пристайко.
Меж тем немецкое издание Bild сообщило, что Вооруженные силы РФ обладают тремя способами ликвидации немецких танков Leopard. Украина получила от Германии указанные боевые машины в рамках пакета военной помощи.