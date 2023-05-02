Российский ученые разработали методику оценки веса и прогноза прироста мяса у животных

На данный момент ученые занимаются пополнением базы данных для наиболее точной работы методики. Для этого они постоянно проводят исследования и эксперименты, чтобы снизить процент погрешности бесконтактного измерения. Они заключаются в том, чтобы, при помощи камеры, мимо которой проходит животное, система откалибровалась и фиксировала результаты.