Российский ученые разработали методику оценки веса и прогноза прироста мяса у животных

Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) с коллегами из Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН модернизировали методику бесконтактного взвешивания крупного рогатого и мелкого скота и прогноза прироста мяса с помощью искусственного интеллекта, рассказали «Газете.Ru» представители Минобрнауки России.
На данный момент оценка продуктивности скота производится специалистами вручную. Это подводит животных к стрессовому состоянию и может привести к потере массы тела. Новая технология ученых из ЧелГУ может исключить этот риск.
Автор методики, заведующий кафедрой компьютерной безопасности и прикладной алгебры математического факультета ЧелГУ Алексей Ручай поделился тем, что новая методика позволит, не прикасаясь к корове, определить категорию мяса и определить ее вес. Это даст понять, какое время будет наиболее оптимальным для забоя скота и сколько продукта получится, когда животное подрастет.
На данный момент ученые занимаются пополнением базы данных для наиболее точной работы методики. Для этого они постоянно проводят исследования и эксперименты, чтобы снизить процент погрешности бесконтактного измерения. Они заключаются в том, чтобы, при помощи камеры, мимо которой проходит животное, система откалибровалась и фиксировала результаты.
Ранее сообщалось, что ученые представили самую детализированную на сегодняшний момент карту Марса. Им понадобилось шесть лет на создание карты планеты. На ней можно рассмотреть все кратеры и «озера».