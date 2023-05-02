Жители Тверской области предотвратили ритуальное убийство козы на кладбище

Деревенские активисты несколько дней выслеживали живодеров. И вот около полуночи 30 апреля правонарушители были пойманы с поличным. Задержанными оказались мужчина и женщина. Они снова привели на кладбище козу и принесли веревки, свечи, лопату и другие предметы для проведения дикого ритуала.