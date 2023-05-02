Жители Тверской области предотвратили ритуальное убийство козы на кладбище

Жители тверской деревни Николо-Малица поймали двоих сектантов, которые собирались проводить обряды жертвоприношения на местном кладбище. Об этом рассказали в региональном УМВД России.
Как пишет «Тверской проспект», о жертвоприношениях животных стало известно после публикации в соцсетях. Тогда злоумышленники убили и оставили на кладбище козу и черного петуха, а также ритуальную куклу с фотографией женщины.
Деревенские активисты несколько дней выслеживали живодеров. И вот около полуночи 30 апреля правонарушители были пойманы с поличным. Задержанными оказались мужчина и женщина. Они снова привели на кладбище козу и принесли веревки, свечи, лопату и другие предметы для проведения дикого ритуала.
Однако на сей раз убийство ни в чем не повинного животного удалось остановить. На место ЧП выезжали правоохранители. Сегодня по факту случившегося ведутся проверочные мероприятия, поделились в пресс-службе ведомства.