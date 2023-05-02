ФАН публикует кадры отпевания актера и ведущего телепрограммы «Фазенда» Сергея Колесникова

Отпевание заслуженного артиста России, бывшего ведущего программы «Фазенда» Сергея Колесникова началось в Москве. Видео с траурной церемонии публикует ФАН.
Колесникова отпевают в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Проводить выдающегося актера и ведущего в последний путь пришли родственники и близкие.
Сергей Колесников скоропостижно ушел из жизни 29 апреля. Ему было 68 лет. По информации источника Федерального агентства новостей, причиной смерти стал инсульт. Талантливый актер, доброй души человек — таким Колесникова запомнили зрители.