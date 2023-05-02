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ФАН публикует кадры отпевания актера и ведущего телепрограммы «Фазенда» Сергея Колесникова

Общество

Отпевание заслуженного артиста России, бывшего ведущего программы «Фазенда» Сергея Колесникова началось в Москве. Видео с траурной церемонии публикует ФАН.

Колесникова отпевают в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Проводить выдающегося актера и ведущего в последний путь пришли родственники и близкие.

Сергей Колесников скоропостижно ушел из жизни 29 апреля. Ему было 68 лет. По информации источника Федерального агентства новостей, причиной смерти стал инсульт. Талантливый актер, доброй души человек — таким Колесникова запомнили зрители.
отпевание Сергей Колесников Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе москва
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