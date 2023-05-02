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Российские военные ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в районе села Белозерка под Херсоном

Армия
Российские военные ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в районе села Белозерка под Херсоном

Российская авиация уничтожила склад с боеприпасами и расположение личного состава Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Белозерка в Херсонской области. Видеозапись публикует Telegram-канал «Херсонский вестник».

Согласно видео, под удар попало отдельно стоящее строение. Известно, что произошло три взрыва. Согласно предварительным данным, было уничтожено десять военных.

В конце апреля российские войска нанесли ракетный удар по месту дислокации командного состава группировки ВСУ «Херсон». Об этом сообщает KP.RU.

Ранее сообщалось, что артиллерия ВС России ликвидировала склад украинских силовиков в селе Солончаки под Николаевом. ВСУ потеряли 17 бойцов, еще десять получили тяжелые ранения.
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