Актер Оскар Кучера заявил, что Максим Галкин* не высмеивает, а оскорбляет Россию

Слова звезды телевидения приводит Starhit. По мнению Кучеры, Галкин может выступать в других странах. Он транслирует негативные по отношению к своей стране нарративы. Несмотря на это, как полагает актер, юморист имеет на это полное право. Однако на своих шоу комик нередко переходит границы.