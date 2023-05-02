Актер Оскар Кучера заявил, что Максим Галкин* не высмеивает, а оскорбляет Россию

Шутки сбежавшего комика-иноагента Максима Галкина✱ (призван иноагентом на территории РФ) оскорбляют Россию. Такое мнение в беседе с журналистами высказал актер Оскар Кучера. Он высказался не только о юмористе, но и его супруге.
Слова звезды телевидения приводит Starhit. По мнению Кучеры, Галкин может выступать в других странах. Он транслирует негативные по отношению к своей стране нарративы. Несмотря на это, как полагает актер, юморист имеет на это полное право. Однако на своих шоу комик нередко переходит границы.
«Но где тут у него сатира? Высмеивай, а не оскорбляй!», — уверен Кучера.
В беседе с журналистами он также затронул персону его жены — певицы Аллы Пугачевой. По его мнению, в профессиональном плане она заслуживает исключительно положительных комментариев. Однако о ее личных качествах он не осведомлен.
«Какой она человек? Так это только ее мужу известно. Скажи мне, кто твой муж и я скажу, кто ты», — резюмировал гость студии.
Ранее стало известно, что семья Примадонны в скором времени может уехать из Израиля. Некоторые полагают, что между супругами произошел разлад.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами