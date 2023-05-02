Синдикат суданских врачей объявил о прекращении работы всех государственных больниц в Хартуме

Хартум, 2 мая. Все государственные больницы Хартума прекратили работу из-за нехватки топлива. Об этом сообщили представители Синдиката суданских врачей.
Вооруженный конфликт в восточноафриканской стране продолжается уже третью неделю. Несмотря на продление гуманитарного режима перемирия, бои наблюдаются в различных районах столицы.
«Ситуация в сфере здравоохранения является катастрофической, особенно в городе Эль-Генейна на западе области Дарфур. Столичные больницы прекратили работу из-за дефицита топлива», — говорится в заявлении профсоюзной организации.
Синдикат врачей рассказал также об острой нехватке кислорода в медучреждениях Хартума и штатов. Из-за военного конфликта услуги гемодиализа останутся доступны по всей стране еще максимум пять дней. Единственным решением, считают специалисты, является срочное прекращение боевых действий.
Ранее Организация Объединенных Наций назвала беспрецедентной ситуацию в Судане. На фоне катастрофического положения генсек ООН Антониу Гутерреш решил отправить в регион координатора по гуманитарным вопросам.