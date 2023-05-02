Синдикат суданских врачей объявил о прекращении работы всех государственных больниц в Хартуме

Синдикат врачей рассказал также об острой нехватке кислорода в медучреждениях Хартума и штатов. Из-за военного конфликта услуги гемодиализа останутся доступны по всей стране еще максимум пять дней. Единственным решением, считают специалисты, является срочное прекращение боевых действий.