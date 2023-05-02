Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сербский актер Милош Бикович признался, что боялся «застрять» в амплуа мажора после съемок в «Холопе»

Шоу-бизнес
Сербский актер Милош Бикович признался, что боялся «застрять» в амплуа мажора после съемок в «Холопе»

Создателям российского фильма «Холоп» пришлось уговаривать сербского актера Милоша Биковича исполнить главную роль в картине. О том, почему так произошло, он рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Артист объяснил, что не хотел участвовать исключительно в комедийных проектах и боялся «застрять» в амплуа мажора. Ранее ему уже приходилось появляться на экранах в похожих образах — в частности, в популярном сериале «Отель Элеон» и киноленте «Духless 2».

При этом сейчас продолжается работа над второй частью «Холопа», в которой уже исправившийся Гриша сам станет организатором «путешествия во времени». На этом фоне журналистка поинтересовалась у собеседника, ожидают ли режиссеры и актеры сравнимого с первым фильмом успеха.

«Все потихоньку, в тайне, надеются на это. Но никто в слух не произносит», — признался артист в ходе интервью, опубликованного на YouTube-канале Стрелец.

Он добавил, что текущие съемки произвели на него хорошее впечатление. Более того, российские продюсеры уже доказали свою способность снимать хорошие ленты на примере «Холопа» и «Чебурашки». Однако, чтобы «кино случилось», нужно сразу несколько факторов.

Кроме того, Бикович высказался о своем участии в съемках фильма «Вызов». Как отметил актер, данный проект оказался «технологически самым сложным» за всю его карьеру.
милош бикович холоп съемки кино
Военкоры ФАН