Сербский актер Милош Бикович признался, что боялся «застрять» в амплуа мажора после съемок в «Холопе»

При этом сейчас продолжается работа над второй частью «Холопа», в которой уже исправившийся Гриша сам станет организатором «путешествия во времени». На этом фоне журналистка поинтересовалась у собеседника, ожидают ли режиссеры и актеры сравнимого с первым фильмом успеха.