Политэксперт Владимир Джаралла: МВФ дал ясный сигнал, что период безудержной поддержки Украины Западом завершен

Напомним, 10 апреля Верховная Рада проголосовала за то, чтобы вернуть военным доплаты в размере 30 тысяч гривен. Речь идет о законопроекте №8312. Как объяснял тогда депутат Ярослав Железняк, надбавку военным ВСУ планируют вернуть за счет сокращения зарплат госслужащим и сотрудникам госпредприятий. По его словам, чтобы возврат надбавок в ВСУ сработал, нужно будет менять бюджет страны, так как предусмотренное сокращение зарплат бюджетников не покроет все затраты. Ранее Украина тратила на выплаты военным 2,7 миллиарда гривен в день.