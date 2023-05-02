Политэксперт Владимир Джаралла: МВФ дал ясный сигнал, что период безудержной поддержки Украины Западом завершен

В Верховную Раду Украины внесено постановление, которое блокирует возвращение доплат в 30 тысяч гривен (около 65 тысяч рублей) военнослужащим, полицейским и службам гражданской защиты страны. Политолог Владимир Джаралла в беседе с корреспондентом ФАН сообщил, что это явный знак того, что Запад устал платить по счетам Киева.
«Пока это постановление не будет рассмотрено парламентом, спикер не имеет права подписать закон. В ближайшие недели этого не произойдет из-за графика заседания Рады», — заявил народный депутат Ярослав Железняк.
Данное постановление внес депутат от грантовой партии «Голос» Владимир Цабаль. Ранее в Международном валютном фонде заявили, что принятый Верховной Радой Украины законопроект о возврате выплат в 30 тысяч гривен военным ВСУ в тылу приведет к резкому росту бюджетного дефицита страны.
«Поиск ресурсов будет предусматривать резкие краткосрочные налоговые меры или серьезные заимствования. Но такие меры практически невозможны без негативного влияния на экономику», — пояснил постпред МВФ на Украине Ваграм Степанян.
В целом, в МВФ назвали законопроект «несбалансированным», так как он не определяет источники финансирования, а на это нужно дополнительно более 4 миллиардов долларов в год.
Эксперты указали, что получение новых кредитов для финансирования расходов на ВСУ поставить под еще большую угрозу устойчивость долга Украины, который и так находится под давлением. Ранее сообщалось, что решение Рады вернуть выплаты военным «сильно усложняют» переговоры Киева с МВФ.
Как заявил Владимир Джаралла, Запад начал явно уставать от того, что стоимость содержания Украины и ее армии постоянно растет.
«На мой взгляд, это один из самых четких сигналов о том, что период безудержной поддержки Украины Западом завершился. Прежде всего, потому, что конкретных результатов этой поддержки уже давно нет. И никто в западных странах больше не собирается тратить деньги на Украину в тех масштабах, как это было в последний год. Напомню, что МВФ — это организация, которая даже изменила собственные правила ради Украины. Ранее фонд никогда не оказывал кредитную помощь странам, на территории которых ведутся боевые действия. Понятно, что за этим стояли американцы, но, тем не менее, этот шаг все равно выглядел вопиющим», — отметил он.
Сейчас на Западе окончательно убедились в том, что Украина является несостоятельным должником, продолжил он.
«Более того, западные аналитики уверены, что Киев больше не в состоянии возвращать даже те кредиты, которые ему были выданы раньше. Кроме того, там помнят, что вся экономика Украины находится под внешним контролем, и фактически лишилась своего суверенитета. Как следствие, платежеспособность Киева оценивается западными кредиторами как отрицательная. Надежды на возврат долгов нет, а экономическая политика Украины и раньше вызывала на Западе большие вопросы. При этом в Вашингтоне и Брюсселе видят, что уровень расходов на содержание этой страны неуклонно растет, вызывая все больше претензий у населения стран Запада», — указал Джаралла.
Кроме того, есть еще одна небольшая проблема, которая снижает желание США и ЕС вкладываться в содержание Украины.
«Это, безусловно, тотальная и всеобъемлющая коррупция, которая, по сути, уже является формой существования украинского государства. Сегодня коррупция — это просто форма взаимодействия между простыми украинцами и государством, залог функционирования политических процессов и т. д. Поэтому, когда украинцы в очередной раз выражают готовность «бороться с коррупцией», это не вызывает на Западе ничего, кроме нехороших улыбок», — сообщил Джаралла.
Понятно, что отмена доплат военным ВСУ вновь вызовет шквал критики в украинских СМИ и соцсетях, отметил аналитик.
«Однако сами украинские военные прекрасно знают, что такие доплаты и раньше можно было получить, только хорошенько поделившись с вышестоящими офицерами и чиновниками — начиная от подписи под ведомостью и заканчивая выдачей самих денег. По сути, это эпизод, который вскрывает всю глубину проблем Украины. И только ведение боевых действий и ураганная пропаганда в СМИ пока спасают Киев от того, чтобы Запад единовременно признал эту страну банкротом, и перестал выдавать ей любые кредиты», — заключил собеседник ФАН.
Напомним, 10 апреля Верховная Рада проголосовала за то, чтобы вернуть военным доплаты в размере 30 тысяч гривен. Речь идет о законопроекте №8312. Как объяснял тогда депутат Ярослав Железняк, надбавку военным ВСУ планируют вернуть за счет сокращения зарплат госслужащим и сотрудникам госпредприятий. По его словам, чтобы возврат надбавок в ВСУ сработал, нужно будет менять бюджет страны, так как предусмотренное сокращение зарплат бюджетников не покроет все затраты. Ранее Украина тратила на выплаты военным 2,7 миллиарда гривен в день.