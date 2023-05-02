Очаровательный человек: артист Борис Щербаков рассказал о таланте актера Леонида Каневского

Актер театра, кино и дубляжа, телеведущий, заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский родился 2 мая 1939 года. По случаю дня рождения артиста через ФАН именинника поздравил актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Борис Щербаков.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с Каневским на съемках легендарного проекта «Следствие ведут знатоки».
«Ленечка — прекрасный, очаровательный человек. Великолепный актер. Я его очень люблю. Она прекрасный человек, актер и великолепный собеседник. Я всегда с огромным удовольствием его вспоминаю. Когда я нахожусь в его компании, я всегда с восторгом смотрю и слушаю его байки, анекдоты. У него великолепный слог, потрясающий юмор. Вообще, очаровательный человек», — сказал актер.
Борис Щербаков также отметил, что, как это часто бывает в актерской среде, ему чаще доводилось видеться с Леонидом Каневским вне съемочной площадки. Тем не менее, народный артист Российской Федерации рассказал о самых ярких качествах этого актера.
«К сожалению, поработать вместе доводилось очень мало. Мы встречались с ним на кинофестивалях. Кроме того, у Эммануила Виторгана есть великолепный клуб и мы там довольно часто виделись: и я, и он довольно часто там бываем. Когда мы встречаемся, я всегда с удовольствием его обнимаю. Повторюсь, великолепный человек!» — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Я с удовольствием поздравляю его. 84 года — это еще не возраст. Дай Бог ему еще столько же! Дай Бог ему здоровья и всего самого-самого наилучшего!» — напутствовал актер.
Ранее Борис Щербаков через ФАН поздравил с днем рождения актрису Ларису Удовиченко. По его словам, эта артистка представляет собой воплощение женственности.