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Двухлетняя девочка из Петербурга попала в реанимацию после употребления аммиака

Происшествия
Двухлетняя девочка из Петербурга попала в реанимацию после употребления аммиака

Двухлетняя девочка из Санк-Петербурга попала в реанимацию после того, как выпила аммиак. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Мать ребенка сообщила, что до инцидента у них осталась знакомая, которая поставила емкость с аммиаком к лекарствам. Потом, когда мать занималась уборкой, двухлетняя дочь смогла открыть тумбочку, флакон и сделать глоток.

Женщина, услышав крик ребенка, вызвала скорую и до прихода медиков пыталась самостоятельно промыть пищевод. Сейчас девочка находится в Филатовской больнице в тяжелом состоянии, а за ее жизнь борются врачи.

Ранее несколько учащихся одной из школ Ноябрьска попали в больницу после отравления неизвестным веществом. Сообщается, что субстанция могла быть распылена одноклассником.
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