Власти Ливии организовали патрули для усиления безопасности на границе с Суданом

Триполи, 2 мая. Глава Агентства по борьбе с незаконной миграцией в Ливии полковник Мохаммед аль-Ходжа издал инструкции по активизации работы патрулей безопасности на границе с Суданом, пишут арабские СМИ.
На фоне продолжительных вооруженных столкновений в Хартуме между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР) увеличился дозор и в сухопутном порту Аль-Авайнат на юго-востоке североафриканской республики.
«Сотни беженцев прибыли к ливийской границе с Суданом, ожидается увеличение их числа, если ситуация сохранится», -— сказано в заявлении ведомства.
Ранее ливийские власти организовали перемещение своих граждан из восточноафриканского государства, где на данный момент происходят вооруженные столкновения.