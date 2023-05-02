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Власти Ливии организовали патрули для усиления безопасности на границе с Суданом

Весь мир
Власти Ливии организовали патрули для усиления безопасности на границе с Суданом

Триполи, 2 мая. Глава Агентства по борьбе с незаконной миграцией в Ливии полковник Мохаммед аль-Ходжа издал инструкции по активизации работы патрулей безопасности на границе с Суданом, пишут арабские СМИ.

На фоне продолжительных вооруженных столкновений в Хартуме между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР) увеличился дозор и в сухопутном порту Аль-Авайнат на юго-востоке североафриканской республики.

«Сотни беженцев прибыли к ливийской границе с Суданом, ожидается увеличение их числа, если ситуация сохранится», -— сказано в заявлении ведомства.

Ранее ливийские власти организовали перемещение своих граждан из восточноафриканского государства, где на данный момент происходят вооруженные столкновения.
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