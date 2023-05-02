Сербский актер Милош Бикович рассказал, что помешало ему полететь на съемки «Вызова» в космос

Сербский актер Милош Бикович, сыгравший одну из главных ролей в новом фильме «Вызов», поделился мнением о ленте в новом интервью для ведущей Надежды Стрелец. Он объяснил, почему не полетел в космос вместе с частью команды.
В беседе с журналисткой он напомнил о том, что вскоре отправляется в столицу Сербии, где пройдет премьера «Вызова». Съемочная группа планирует поддержать это событие.
По мнению Биковича, проект стал «технологически самым сложным фильмом» для него. Тем не менее, в наиболее сложных съемках — в космосе — он участия не принимал.
«Если бы я проходил по всем параметрам, я бы полетел», — поделился актер, заметив, что подобного предложения не получал.
Он иронично заметил, что обладает профессиональными навыками, однако изображать женщину в космосе не сможет. Из-за несоответствия основным условиям ему не удалось присоединиться к съемкам в этой локации.
Стоит отметить, что фильм отлично показал себя в кинопрокате. Он стал лидером и собрал более 300 миллионов рублей за выходные.