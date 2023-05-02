Вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский обрушился с критикой на оппозицию в республике и «половину Европы» из-за их желания наладить связи с Россией.
Политик утверждает, что у его оппонентов «просто нет другого пути». «Половина Европы» думает только о завершении конфликта на Украине и хочет продолжать сотрудничество с Россией, пожаловался польский вице-премьер.
«Половина Европы такая и ждет. Зачем Туск вернулся в Польшу? Именно для того, чтобы спасти этот немецко-российский проект («Северный поток» — Прим. Ред.), — посетовал Глиньский в интервью изданию Kurier Lubelski.
Польша стала одним из главных выгодополучателей украинского кризиса. С таким заявлением ранее выступил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.