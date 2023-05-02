Силы быстрого реагирования Судана обвинили ВС в несоблюдении перемирия

Хартум, 2 мая. Армия Судана не соблюдает режим прекращения огня и продолжает наносить удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении Сил быстрого реагирования (СБР).
«Путчисты превратили военный госпиталь Ас-Силах ат-Тыбби в Омдурмане в площадку для бомбардировки штаб-квартиры Медицинского отдела СБР в районе Шамбат. Их самолеты продолжают летать в небе над Хартумом и атаковать жилые кварталы с мирными гражданами», — отмечается в сообщении.
Вместе с тем Силы быстрого реагирования подтвердили полную приверженность своим обязательствам перед региональными и международными сторонами в рамках объявленного ранее гуманитарного перемирия. Согласно заявлению, подразделения СБР продолжают обеспечивать безопасные коридоры для эвакуации суданского населения и иностранцев.
«Мы не станем поддаваться на провокации путчистов и наносить ответные удары, атакуя медицинские учреждения, в которых лечатся больные и раненые. Хотим лишь обратить внимание суданской и мировой общественности на эти позорные действия, противоречащие международному и гуманитарному праву», — говорится в заявлении.
Главнокомандующий ВС Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава СБР Мухаммад Хамдан Дагло неоднократно давали согласие на прекращение огня. Последнее перемирие на 72 часа вступило в силу в ночь на 1 мая.