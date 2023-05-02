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Тунис и Ливия намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области мобильности врачей обеих стран

Весь мир
Тунис и Ливия намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области мобильности врачей обеих стран

Тунис, 2 мая. Национальный совет Ордена врачей Туниса (CNOM) объявил о заключении соглашения о сотрудничестве в области мобильности врачей с Ливией, сообщают арабские СМИ.

CNOM подпишет договор о совместной деятельности с Генеральным медицинским комитетом Триполи (LGMC), который позволит докторам работать в соответствии с законом.

Ранее LGMC заявил, что тунисские врачи часто ездят в Ливию и практикуют медицину без разрешения, на основе этого было подписано соглашение о сотрудничестве в целях защиты прав пациентов и врачей ассоциации Магриба.

Ранее Министерство иностранных дел Европейского союза обсудило оказание срочной финансовой помощи Тунису.
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