За сутки в России выявили 3 404 случая заражения COVID-19

По предварительным данным, 30 пациентов скончались от болезни, выздоровели 4 503 человека. В столице было выявлено 353 заболевших — это минимальный показатель с 5 июля прошлого года. В Санкт-Петербурге за сутки заразились 195 человек. В РФ с начала пандемии зарегистрировано 22 858 855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 398 366 пациентов умерли, 22 259 078 выздоровели.