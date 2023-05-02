Эксперты усомнились в обещании канцлера ФРГ Шольца следить за поставляемым Киевом оружием

Политик Вадим Колесниченко и политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik прокомментировали обещание канцлера Германии Олафа Шольца проконтролировать использование Украиной поставляемого оружия.
Прежде Шольц на выступлении перед жителями города Бендорф в земле Рейнланд-Пфальц заявил, что власти Германии будут следить за тем, чтобы Украина не использовала поставляемое оружие для атак на территорию России. По его словам, Берлин придерживается позиции совместной работы с партнерами и не совершает «никаких односторонних шагов».
В эфире радио Sputnik Колесниченко высказал свое сомнение насчет слов Шольца. Он считает, что властей Германии не волнует то, как Украина использует поставляемое оружие, а их интересует лишь компенсация за поставки. Политик подчеркнул, что ФРГ, как и другие страны Запада, желают только заработать на этом конфликте деньги.
Уралов же считает, что Шольц таким заявлением пытается привлечь внимание избирателей и «выдает желаемое за действительное». Политолог уверен, что Берлину никак не удастся следить за всеми действиями Киева, и, кроме предвыборной кампании, заявление канцлера он объяснить не может.
Ранее сообщалось, что Шольц снова отказал Украине в истребителях. Он считает, что, даже несмотря на многочисленные просьбы Киева и ситуацию в зоне боевых действий, Киеву не нужны новые типы оружия.