Эксперты усомнились в обещании канцлера ФРГ Шольца следить за поставляемым Киевом оружием

В эфире радио Sputnik Колесниченко высказал свое сомнение насчет слов Шольца. Он считает, что властей Германии не волнует то, как Украина использует поставляемое оружие, а их интересует лишь компенсация за поставки. Политик подчеркнул, что ФРГ, как и другие страны Запада, желают только заработать на этом конфликте деньги.