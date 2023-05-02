Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Власти Башкирии пересмотрят порядок процедуры дарения жилья

Общество
Власти Башкирии пересмотрят порядок процедуры дарения жилья

Парламентарии Государственного Собрания Башкирии хотят пересмотреть порядок дарения жилья. Депутуты полагают, что действующий сегодня упрощенный порядок процедуры выгоден мошенникам.

Как пишет издание UfaTime.ru, в настоящий момент для дарения постороннему гражданину квартиры достаточно посетить МФЦ и подписать необходимые документы. Известно много случаев, когда одинокие пенсионеры переписывают квартиры на мошенников .

Подробный инцидент рассматривается сейчас в суде. Пожилая жительница Уфы переписала квартиру на своего квартиранта. Прогноз по делу благоприятный, в таких ситуациях суд берет во внимание состояние здоровья дарителя, прочие обстоятельства и принимает сторону потерпевшего. Однако, очевидно, что упрощенная процедура дарения может оставить человека без единственного жилья и ее следует пересмотреть, подчеркнул спикер Госсовета Башкирии Константин Толкачев.

Круглый стол по этому вопросу состоится в республике 4 мая. Депутаты собираются разработать меры, которые помогут жителям региона уберечься от афер преступников.
башкирия порядок дарения жилья мошенники
Военкоры ФАН