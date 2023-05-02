Власти Башкирии пересмотрят порядок процедуры дарения жилья

Подробный инцидент рассматривается сейчас в суде. Пожилая жительница Уфы переписала квартиру на своего квартиранта. Прогноз по делу благоприятный, в таких ситуациях суд берет во внимание состояние здоровья дарителя, прочие обстоятельства и принимает сторону потерпевшего. Однако, очевидно, что упрощенная процедура дарения может оставить человека без единственного жилья и ее следует пересмотреть, подчеркнул спикер Госсовета Башкирии Константин Толкачев.