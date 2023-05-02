Власти Башкирии пересмотрят порядок процедуры дарения жилья

Парламентарии Государственного Собрания Башкирии хотят пересмотреть порядок дарения жилья. Депутуты полагают, что действующий сегодня упрощенный порядок процедуры выгоден мошенникам.
Как пишет издание UfaTime.ru, в настоящий момент для дарения постороннему гражданину квартиры достаточно посетить МФЦ и подписать необходимые документы. Известно много случаев, когда одинокие пенсионеры переписывают квартиры на мошенников .
Подробный инцидент рассматривается сейчас в суде. Пожилая жительница Уфы переписала квартиру на своего квартиранта. Прогноз по делу благоприятный, в таких ситуациях суд берет во внимание состояние здоровья дарителя, прочие обстоятельства и принимает сторону потерпевшего. Однако, очевидно, что упрощенная процедура дарения может оставить человека без единственного жилья и ее следует пересмотреть, подчеркнул спикер Госсовета Башкирии Константин Толкачев.
Круглый стол по этому вопросу состоится в республике 4 мая. Депутаты собираются разработать меры, которые помогут жителям региона уберечься от афер преступников.