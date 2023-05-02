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Уральские рыбаки выловили из болота церковную утварь

Происшествия
Уральские рыбаки выловили из болота церковную утварь

Двум рыбакам из села Пирогово Свердловской области достался неожиданный улов.

Местные рыбаки совершенно случайно обнаружили в заболоченном водоеме мешок, в котором находились предметы церковной утвари. Они уже рассказали журналистам телеканала РимТВ и представителям правоохранительных органов о содержимом мешка, сообщает ku66.ru.

По их словам, в нем оказались митры, кресты, подсвечники, а также сундук с другими церковными принадлежностями. Все это добро рыбаки планируют передать служителям церкви. Правда, до этого представителям компетентных органов предстоит выяснить происхождение вещей и то, каким образом они оказались в болоте.
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