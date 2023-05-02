Уральские рыбаки выловили из болота церковную утварь

По их словам, в нем оказались митры, кресты, подсвечники, а также сундук с другими церковными принадлежностями. Все это добро рыбаки планируют передать служителям церкви. Правда, до этого представителям компетентных органов предстоит выяснить происхождение вещей и то, каким образом они оказались в болоте.