По территории Израиля нанесли ракетный удар из сектора Газа

Базирующиеся в секторе Газа группировки выпустили несколько ракет по территории Израиля. Эта атака стала ответом на гибель высокопоставленного члена группировки «Исламский джихад» (запрещена в РФ) в тюрьме.
Речь в данном случае идет о палестинце по имени Хадер Аднан. Он был задержан еврейскими правоохранителями на Западном берегу реки Иордан еще в феврале. Сразу же после ареста деятель объявил голодовку и держал ее на протяжении почти трех месяцев, а сегодня его нашли в камере без сознания, после чего констатировали смерть.
Ракетный обстрел с территории сектора Газа стал ответом на это событие. Впрочем, израильские военные говорят о том, что все снаряды упали в открытой местности, не причинив вреда.
Однако вряд ли стоит рассчитывать на то, что этим конфликт исчерпает себя. Так, премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе назвал смерть Аднана преднамеренным убийством.
«[Израильские власти] отклоняли его просьбу об освобождении, пренебрегали оказанием медицинской помощи и удерживали его в камере, несмотря на серьезность состояния здоровья», — заявил чиновник.
При этом местные правозащитники говорят о том, что 45-летний Хадер Аднан стал первым палестинцем, умершим непосредственно в результате голодовки с 1992 года. Другие заключенные погибали из-за пыток или в процессе принудительного кормления.
Тем не менее власти Израиля не признают своей вины в произошедшем. Так, представители еврейского государства заявляют, что скончавшийся сегодня активист сам подверг себя неоправданной опасности и отказывался от услуг врачей. В то же время отпустить его не могли из-за того, что мужчина находился под следствием и ему были выдвинуты обвинения, связанные с деятельностью террористической группировки. При этом упоминается, что Аднан ранее неоднократно отмечался объявлением голодовок и попал под арест уже в 10-й раз.
Произошедшее стало очередным поводом для эскалации многолетнего палестино-израильского конфликта, который и так в последнее время ощутимо обострился. Столкновения между арабами и евреями в регионе стали ежедневными, а применение оружия, как это уже бывало ранее, рискует обернуться полномасштабной конфронтацией.
Как минимум, в ближайшей перспективе Тель-Авив может вновь столкнуться с массовыми выступлениями палестинцев. По крайней мере призывы к этому уже широко распространяются.