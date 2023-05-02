По территории Израиля нанесли ракетный удар из сектора Газа

Тем не менее власти Израиля не признают своей вины в произошедшем. Так, представители еврейского государства заявляют, что скончавшийся сегодня активист сам подверг себя неоправданной опасности и отказывался от услуг врачей. В то же время отпустить его не могли из-за того, что мужчина находился под следствием и ему были выдвинуты обвинения, связанные с деятельностью террористической группировки. При этом упоминается, что Аднан ранее неоднократно отмечался объявлением голодовок и попал под арест уже в 10-й раз.