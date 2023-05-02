Reuters: Переговоры по зерновой сделке при участии всех сторон состоятся 3 мая

Переговоры по черноморской зерновой инициативе, в которых примут участие представители всех сторон, запланированы на 3 мая. Об этом говорится в материале агентства Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что считает возможным продление продовольственной сделки. Срок действия документа истечет 18 мая, но его могут увеличить из-за одновременной заинтересованности Москвы и Киева в продолжении работы.
При этом стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш направил письмо на имя российского президента Владимира Путина с некоторыми новыми идеями по зерновому соглашению. Как отметил замглавы МИД страны Сергей Вершинин, уполномоченные ведомства приняли к сведению соответствующие инициативы.