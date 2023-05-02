Суд на Украине арестовал 3 млн долларов на счету предприятия российского бизнесмена Воеводина

Суд на Украине арестовал около 3 миллионов долларов со счетов предприятия, принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Воеводину. Об этом сообщило Госбюро расследований (ГБР) на своем официальном Telegram-канале.
Сообщается, что данное предприятие поставляло титан корпорациям Boeing и Airbus. Отмечается, что данные средства хранились в украинском банке якобы принадлежавшем гражданину РФ, президенту Российского футбольного клуба «ЦСКА» Евгению Гинеру.
«Благодаря работе сотрудников ГБР суд наложил арест и передал в управление АРМА около $3 млн предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину РФ Михаилу Воеводину», — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении мобилизации. Кроме того, планируется продлить сроки военного положения.