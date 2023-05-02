Борис Щербаков поделился воспоминаниями о Сергее Колесникове в день прощания с актером

Телеведущая Роза Сябитова, узнав о кончине коллеги, заявила корреспонденту ФАН, что ее эта новость просто «убила». Делясь воспоминаниями об участии в программе «Фазенда», она отметила, что ей было приятно работать с Сергеем Колесниковым и как с профессионалом, и как с человеком. Актер Виктор Раков также рассказал о том, что всегда следил за карьерой этого артиста.