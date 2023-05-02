Борис Щербаков поделился воспоминаниями о Сергее Колесникове в день прощания с актером

Сегодня в Москве прощаются с заслуженным артистом России, бывшим ведущим программы «Фазенда» на Первом канале Сергеем Колесниковым. В беседе с корреспондентом ФАН воспоминаниями о нем поделился актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Борис Щербаков.
Как отметил собеседник, день прощания со звездой сериала «Петербургские тайны» находит глубокий отклик в сердцах всех его коллег и широкой публики.
«Это довольно грустный день. Сегодня хоронят Сережу Колесникова. Царство ему небесное», — сказал актер.
Борис Щербаков также высоко оценил профессиональные качества этого артиста. Кроме того, как подчеркнул собеседник, этот человек оставил после себя самые лучшие воспоминания в том числе и как прекрасный товарищ.
«Это был великолепный актер. Прекрасный партнер. Замечательный человек и настоящий друг», — поведал собеседник ФАН.
В таком мнении Борис Щербаков далеко не одинок. В беседе с Федеральным агентством новостей целый ряд всенародно любимых артистов также подчеркнули, что кончина Колесникова стала невосполнимой потерей для отечественной культуры.
Телеведущая Роза Сябитова, узнав о кончине коллеги, заявила корреспонденту ФАН, что ее эта новость просто «убила». Делясь воспоминаниями об участии в программе «Фазенда», она отметила, что ей было приятно работать с Сергеем Колесниковым и как с профессионалом, и как с человеком. Актер Виктор Раков также рассказал о том, что всегда следил за карьерой этого артиста.
Ранее актер Валерий Баринов высказался о смерти Сергея Колесникова. Собеседник отметил, что за несколько дней до кончины артист перенес инсульт.