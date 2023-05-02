Спортивный журналист Андрей Малосолов скончался на 51-м году жизни

Ушел из жизни спортивный журналист, бывший руководитель пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) Андрей Малосолов. Ему было 50 лет.
По предварительным данным, специалист сначала потерял сознание. Неравнодушные люди вызвали скорую, но прибывшие на место происшествия врачи смогли лишь констатировать смерть экс-главы пресс-службы РФС.
Источники назвали предполагаемую причину смерти Малосолова. Они не исключили, что спортивный журналист мог скончаться из-за оторвавшегося тромба, пишет «Чемпионат.com».
В субботу, 29 апреля скоропостижно ушел из жизни российский киноактер, ведущий телепрограммы «Фазенда» Сергей Колесников. По информации источника ФАН, причиной смерти стал инсульт.