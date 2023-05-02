ООН заявило о высоком числе беженцев на фоне боестолкновений в Судане

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предупредило, что число мигрантов, покинувших Судан, достигнет 800 тысяч человек, пишут арабские СМИ.
Из-за вооруженного столкновения между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР) около 800 тысяч жителей могут покинуть государство. УВКБ ООН, а также правительства и партнеры готовятся к большому потоку переселенцев, которые настигнут соседние страны.
«Мы надеемся, что этого не произойдет, но если насилие не прекратится, мы увидим, как все больше людей будут вынуждены бежать из Судана в поисках безопасности», — сказано в заявлении ведомства.
Предупреждение УВКБ ООН прозвучало после того, как новое 72-х часовое перемирие было нарушено авиаударами, взрывами и стрельбой между сторонами конфликта в Хартуме.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предупреждало, что возможное число граждан, покинувших Судан, составит 100 тысяч человек.