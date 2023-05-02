ООН заявило о высоком числе беженцев на фоне боестолкновений в Судане

Из-за вооруженного столкновения между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР) около 800 тысяч жителей могут покинуть государство. УВКБ ООН, а также правительства и партнеры готовятся к большому потоку переселенцев, которые настигнут соседние страны.