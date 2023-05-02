Мошенники убедили военнослужащую из Химок перевести им 20 миллионов рублей

34-летнюю военнослужащую обманули на 20 миллионов рублей. Мошенники сообщили женщине, что ее сбережения переводят украинским националистам. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сначала Людмиле позвонил якобы следователь из управления по борьбе с экономическими преступлениями и сказал, что неизвестный оформил на ее имя кредит. Пока женщина и «сотрудник» пытались разобраться в ситуации, она рассказывала, сколько средств лежат на ее счетах. Затем звонок перевели на «финансового специалиста», а после на «сотрудника ФСБ». Он сообщил пострадавшей, что все ее деньги могут отправить националистам на Украину.
Людмила испугалась и выполнила все инструкции злоумышленников. Она сняла средства со сберегательных счетов, взяла несколько дополнительных кредитов и отправила их на «безопасные счета».
Через два дня женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Она утверждает, что никогда ранее не слышала о телефонных мошенниках, поэтому легко поверила звонившим.
Накануне мошенники уговорили пожилую пермячку перевести им 800 тысяч рублей, а затем инсценировали ее похищение, чтобы потребовать выкуп у родственников.