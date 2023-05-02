Мошенники убедили военнослужащую из Химок перевести им 20 миллионов рублей

Сначала Людмиле позвонил якобы следователь из управления по борьбе с экономическими преступлениями и сказал, что неизвестный оформил на ее имя кредит. Пока женщина и «сотрудник» пытались разобраться в ситуации, она рассказывала, сколько средств лежат на ее счетах. Затем звонок перевели на «финансового специалиста», а после на «сотрудника ФСБ». Он сообщил пострадавшей, что все ее деньги могут отправить националистам на Украину.