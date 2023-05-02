SuperJob: Более 30% россиян выступили против сервисов аренды электросамокатов

Данными поделилось издание RT. В качестве причины многие участники назвали отсутствие культуры вождения. Помимо этого, они заметили, что многие водители не соблюдают скоростной режим. В целом, многие сходятся на мысли о том, что поклонники самокатов создают опасность для водителей и пешеходов.