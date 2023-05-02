SuperJob: Более 30% россиян выступили против сервисов аренды электросамокатов

Сервисы аренды самокатов необходимо запретить. К такому мнению пришли 37% респондентов в рамках опроса от сервиса SuperJob.
Данными поделилось издание RT. В качестве причины многие участники назвали отсутствие культуры вождения. Помимо этого, они заметили, что многие водители не соблюдают скоростной режим. В целом, многие сходятся на мысли о том, что поклонники самокатов создают опасность для водителей и пешеходов.
Чаще всего за подобные меры высказывались люди от 35 до 44 лет. Противниками запрета, как правило, выступают россияне моложе 34 лет.
Всего в опросе участвовали 1,6 тыс. человек. Сервисы поддержали 34%. Затрудняются дать ответ 29% опрошенных.
Ранее мальчик из Казани попытался выполнить трюк на самокате, однако сломал шею. На место приехала скорая помощь. В последствии его госпитализировали.