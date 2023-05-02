Минцифры РФ и разработчики ПО планируют подписать хартию о лимите повышения цены на софт

Минцифры России и разработчики программных обеспечений (ПО) в текущем месяце планируют подписать хартию, по которой участники рынка смогут повышать цены не более чем на 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год, информирует «Коммерсантъ».
В прошлом 2022 году индекса потребительских цен достиг уровня в 111,94%. В таком случае реальный ценовой потолок для разработчиков ПО мог достичь практически 27%.
В прошлогоднем отчете указано, что цены на российское ПО выросли на 30-50%. По хартии до конца текущего года цены вырастут не более 19,5-21,5% при прогнозируемом индексе в 104,5-106,5%.
Хартия будет действительной до 2028 года. Отмечается, что сроки могут измениться из-за геополитических и экономических условий.
Ранее сообщалось, что в России работодатели страдают от дефицита кадров в сфере программирования. По данным рынка труда в сфере цифровых технологий консалтинговой компании «Яков и партнеры» и Head Hunter, 61% российских компаний испытывают нехватку кадров.