Президент России Путин поздравил узбекского коллегу Мирзиеева с успешным завершением конституционной реформы

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шафхата Мирзиеева с успешным принятием в стране обновленной конституции. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
В воскресенье, 30 апреля, в республике состоялся референдум о внесении изменений в основной закон государства. При этом соответствующий проект поддержали 90,2 процента жителей, принявших участие в голосовании.
«Примите искренние поздравления по случаю успешного проведения конституционного референдума», — говорится в сообщении.
Также российский лидер подчеркнул, что итоги референдума продемонстрировали широкую поддержку властей Узбекистана со стороны граждан. В частности, речь идет о деятельности правительства по защите прав людей и усилению государственных институтов.
До этого Владимир Путин высказался о строительстве объектов в рамках проекта международного транспортного коридора «Север — Юг». Глава государства указал на необходимость предпринять шаги для привлечения частных инвесторов к работе.